Passa på och njut av solen, för på onsdag drar regn in över länet. Foto: SVT

Passa på att njuta av solen – snart kommer regnmolnen

Moln och på vissa håll regn är på väg att dra in över Norrbotten – det bli kyligare i länet under onsdagen.

– Man får passa på att njuta av solen under morgondagen, säger Åsa Rasmussen, meteorolog vid Sveriges Television.