Larmet kom in till polisen och SOS Alarm vid lunchtid idag. Enligt polisen ska personen ha kört in i mitträcket. Skadeläget är just nu oklart.

Efter olyckan fördes personen med ambulans till sjukvård. Trafikverket meddelar att det är risk för begränsad framkomlighet i södergående riktning men att detta förväntas vara över vid 12.30-tiden.