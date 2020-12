Klockan 07.31 på julaftonsmorgonen fick polisen in en anmälan om en försvunnen man i 90-årsåldern. Enligt polisen sågs han senast i sin lägenhet i centrala Luleå sent på onsdagskvällen. Polisen söker just nu efter mannen med både markpatruller och helikopter.

– Vi har inlett en sökinsats som kommer att söka av i närområdet och sedan utvidga allt eftersom, säger Åsa Mjörndal, RLC-kommunikatör.

Polisen har även informerat lokaltrafiken och bett dem vara uppmärksamma.

Artikeln uppdateras löpande