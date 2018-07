Polisen varnar – inbrottsliga kan vara på väg till Norrbotten

Den senaste veckan har det varit ett flertal villainbrott i Västernorrland. Under gårdagen ska flertalet villainbrott ha anmälts i Västerbotten, norr om Umeå.

Nu går polisen ut på sociala medier och varnar för att det finns en risk att det kommer ske inbrott i Norrbotten de närmsta dagarna. tidigare idag, tisdag, har polisen fått in ett tips om en man som varit in på en tomt och kollat in genom ett fönstret, mannen avvek från platsen då ägaren var hemma. Det finns misstankar att han kan ha rekognoserat för inbrott.