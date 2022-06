Radon upptäckt på sprickande skolor i Kiruna

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden. Man varken ser eller känner lukten av den radioaktiva gasen radon som på sikt kan ge lungcancer om man andas in höga halter av den under lång tid.

Åtgärdas innan skolstart

Nu ska LKAB fastigheter undersöka varifrån radongasen kommer och åtgärda problemet med för höga radonvärden under sommaren, innan höstens skolstart.

Bolagsskolan som har mindre verksamhet kommer troligtvis att stängas och verksamheten flyttas till andra lokaler.

– Vi ska under sommaren sätta radonsugar in i grunden som suger bort radongasen så att den inte kommer in i byggnaden, berättar Joel Ahlquist, projektledare vid LKAB.

Undersöker olika faktorer

Tidigare mätningar, som Kiruna kommunen gjort för tio år sedan, har inte visat för höga radonvärden i skolorna. Vad som nu orsakat radonförekomsten i Hjalmar Lundbohmsskolan och Bolagsskolanvet man inte med säkerhet.

– Vi vet inte varifrån radonet kommer men vi ska täta sprickorna som uppkommit. Vi kan även se att ventilationsanläggningar har varit nedställda för att spara energi, så det finns olika spår, säger Joel Ahlquist.