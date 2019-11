SVT:s meteorolog Deana Bajic om ishalkan. Foto: SVT

Först plötslig ishalka – sedan väntas stora mängder snö

Under tisdagskvällen och natten finns risk för plötslig ishalka i Norrbotten då regn och mildare luft drar in.

– När regnet kommer bildas is på vägarna direkt, säger SVT:s meteorolog Deana Bajic.

Under tisdagskvällen och onsdagsmorgonen ser det enligt väderprognosen ut att finnas risk för ishalka. Även natten mot torsdag kan det bli halkigt. – I övrigt ser det ut som att det kommer stora mängder snö och det ser inte ut att bli lika kallt som det varit tidigare, säger Deana Bajic. Hon berättar att snöfallet kommer röra sig långsamt norrut och på fredag spricker det upp. – Längs kusten kommer temperaturen stiga över noll grader. Det kommer vara normala temperaturer för säsongen. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!