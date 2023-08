S-ledning sviker löfte – nu hotas stallet i Haparanda

Under förra kommunalrådet Sven Tornbergs (C) ledning skrevs ett garantibrev som lovade föreningen sammanlagt 3,4 miljoner till en nybyggnad under åren 2022-2023. Pengarna är en förutsättning för det bidrag på 5 miljoner kronor föreningen beviljats från Allmänna arvsfonden i februari 2023.

I samma brev utlovades 300 000 kronor per år för ökade driftskostnader.

Den nya kommunledningen under Nina Waara (S) har dragit tillbaka garantierna.