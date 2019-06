Många småföretagare i Norrbotten oroar sig för kommande lågkonjuktur

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Därför är det viktigare än någonsin att stötta och stärka småföretagen när sämre tider väntar, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Vismas undersökning visar att var fjärde småföretagare i Norrbotten, 24 procent, oroar sig för en lågkonjunktur. I landet som helhet är motsvarande siffra 21 procent. Undersökningen visar också att en fjärdedel av de små företagen i Sverige, 25 procent, redan har vidtagit åtgärder för att rusta sig mot en eventuell lågkonjunktur.

En tredjedel har dragit ned på inköp

Av de företag som redan har agerat har 51 procent sett över sina kostnader. 31 procent uppger att de har uppdaterat sin marknadsföring och sina säljkanaler, 27 procent har dragit ned på inköp av vissa inventarier och 21 procent har skjutit upp eller pausat rekrytering.

– Rekryteringar som inte blir av påverkar sysselsättningen i Sverige direkt, säger Boo Gunnarson.

Nedåtgående utveckling

Från att ha varit urstark under 2018 har den svenska ekonomin gått in i en avmattningsfas och förväntas vända nedåt under 2019. Till exempel visar Småföretagsbarometern 2019 på en nedåtgående utveckling för sysselsättning, orderingång och omsättning bland landets småföretag.

I Sverige finns omkring en miljon registrerade företag. Av dessa är den stora merparten, 96 procent, små företag med upp till nio anställda.