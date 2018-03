Saneringar av vägglöss ökar i Norrbotten

– Ta en titt under sängen och titta kring sömmar och skrymslen. Om det finns små svarta fläckar som liknar bläckstreck kan det var spillning från lössen. Be att få byta rum.

– Ställ resväskan högt och långt ifrån sängen.

– Låt kläderna ligga kvar i resväskan, använd inte byrån eller garderoben.



Vid hemkomsten

– Tvätta kläderna i 60 grader om det är möjligt. Övrig packning kan läggas i plastpåsar i frysen i en vecka.

– Föremål kan även värmebehandlas i torktumlare i 60 grader under minst en timme. Rensa filtret efteråt.

– Kontrollera resväskan noggrant och dammsug den. Lägg dammsugarpåsen i en plastpåse och stoppa den i frysen under en vecka. Släng den därefter i soptunnan.