Skola stängs efter villabrand

– Röken går i skolans och förskolans riktning och därför har skolledningen fattat beslut om att utrymma skolan och ta hem barnen, säger Ronnie Lindberg, inre befäl på räddningstjänsten.

Nicklas Johansson, rektor på Munkebergsskolan, tog beslutet i samråd med räddningstjänsten.

– Vi bad föräldrarna att hämta tidigare från fritids då vi fick in rök i lokalerna. Nästan alla barn har nu blivit hämtade, säger han till SVT Norrbotten vid 15:30-tiden på måndagseftermiddagen.

Var det mycket rök i lokalerna?



– Det var ingen synlig rök, men i en del av skolan kändes det ganska mycket. Det var ingen bra miljö att vara i.

Avbryter släckförsöket

Det var vid 13-tiden i dag som ett larm kom in till SOS Alarm om en villabrand på Mjölkudden i Luleå. Branden var så pass allvarlig att räddningstjänsten bedömde att låta den brinna ned till grunden.s

– Villan kommer inte att kunna räddas, så vi avbryter släckförsöket. Istället får den brinna ned till grunden under kontrollerade former, säger Ronnie Lindberg.



Räddningstjänsten uppmanar alla som bor i området att stänga fönster, dörrar och ventilationer.



– Röken är ju hälsofarlig, det är all brandrök, så man bör undvika att vistas i den.

Vädras ut

På tisdag kommer Munkebergsskolan på Mjölkudden hålla öppet som vanligt igen.



– Det kommer vädras ut under kvällen, säger Nicklas Johansson, rektor.