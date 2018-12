Skottlossning i Kiruna – en gripen misstänkt för mordförsök

Det var vid 03.00-tiden i natt som polisen beordras ut till en bostad i centrala Kiruna efter att någon skjutit mot ett hus.

I samband med händelsen har en person fått glassplitter på sig och fick därefter föras till sjukhus för vård. En hundpatrull spårade den misstänkte gärningspersonen som sedan greps och är nu misstänkt för mordförsök.

– Det kommer hållas förhör i dag och sedan en teknisk undersökning, säger Liv Fahlén, kommunikatör vid polisen.

– Vi håller på att samla ihop alla uppgifter just nu. Det spretar för mycket för att ge ett uttalande just nu. Vi kan ha mer information att lämna under förmiddagen, säger förundersökningsledaren Fredrik Söderlind.

