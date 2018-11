Natten mot lördag väntas västlig, mycket hård vind, på kalfjället och läsidan av fjällkedjan med stormstyrka 24-28 meter per sekund.

Redan från fredag eftermiddag mycket hård vind 18-22 meter per sekund och stormstyrka nås från midnatt. Dessutom kortvarigt blåsigt nu under torsdag kväll med västlig hård eller mycket hård vind 15-22 meter per sekund.

I samma område har SMHI utfärdat en klass 1-varning för plötslig ishalka.