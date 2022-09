Socialdemokraterna i Överkalix gjorde bästa valresultatet – i hela Norrland

Det är bara i tre av 290 kommuner som ett parti fått egen majoritet i valet 2022 och det handlar om Socialdemokraterna i alla tre fallen.

Munkfors (58,1 procent), Smedjebacken (55,7 procent) och Överkalix (51,5) procent.

”Måste hålla sams”

– Jag känner mig tacksam mot Överkalixborna som gett oss det här ansvaret. Nu är kommunen med på den politiska kartan och på prispallen när det gäller kommunvalet 2022 i hela Sverige, säger kommunalrådet Niclas Hökfors (S).

Han tror sig också veta framgångsreceptet för att det ska gå bra i ett val.

– Det gäller att hålla sams och ha högt i tak i diskussionerna. Så fort det blir inre konflikter i ett parti så blir man straffad hårt av väljarna som i viss mån flyttar till andra partier. Här i Överkalix har vi haft en lugn och konfliktfri valrörelse och jag tror att vi aldrig har knackat så mycket dörr som i år, säger Niclas Hökfors.

”Dialogen fortsätter”

Men trots egen majoritet och 51,5 procent av rösterna så lovar han att lyssna på och samarbeta med de andra partierna i kommunfullmäktige.

– Vi har styrt via dialog och samsyn under den här mandatperioden och det kommer vi att fortsätta med. För oss är den viktigaste frågan under mandatperioden att få vårt nya äldreboende i centralorten på plats, säger Niclas Hökfors.