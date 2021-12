Socialtjänsten i Piteå går på knäna – vikarierna räcker inte till

Inför de stundande jul- och nyårshelgerna är bemanningsläget ytterst ansträngt och verksamheterna planerar just nu för att mäkta med arbetet med minskad personalstyrka.

Läget är extra sårbart med tanke på ökad smittspridning av coronavirus samt ordinarie influensasäsong.

– Vi har haft ett tufft bemanningsläge under sommaren och även under hösten. Det ser vi fortsätter och påverkar situationen under kommande helger. Det är mycket sårbart när vikarierna inte räcker till, säger Fredrik Sjömark.

Vill undvika återkallade semestrar

Samtliga avdelningar hos socialtjänsten har nu fått i uppdrag att hjälpas åt genom att lösa så mycket som går på varje arbetsplats. Att söka extra vikariestöd via bemanningsenheten ska bara ske vid nödfall då det är osäkert om det finns någon att sätta in.

– Vi måste jobba på det här sättet när våra extra resurser inte finns i den utsträckning vi önskar. Det är viktigt att ge vår ordinarie personal ledigt under helgerna, de har slitit hårt under hela pandemin och behöver vila, säger Sjömark och hoppas att man ska klara storhelgerna:

– Det är endast i sista hand som vi kommer återkalla semestrar.