Stenar stora som husvagnar på järnvägsspåret

En av Narvikstidningen Fremovers tipsare har skickat in en bild från raset vid mellan stationerna Katerat och Rombak där stenar ”stora som husvagnar” som hamnat på och intill spåret. Tipset kom in vid åttatiden i morse och det är oklart när raset har ägt rum.

Norska Bane Nor vet enligt Fremover ännu inte hur omfattande på skadorna på banan är och när trafiken kan komma igång. Malmtågen ställs och persontrafiken sker med buss tills vidare.

Personer har evakuerade

Sent under måndagskvällen skedde också ett stort ras på vägen vid Beisfjord nära Narvik. Ingen ska ha kommit till skada, men sju personer är evakuerade från området eftersom man befarar nya ras. Det har regnat mycket under de senaste dagarna och även om regnet har avtagit finns det mycket vatten kvar i marken.

Ännu ett ras

Poliser som undersökte området vid Beisfjord fick mitt under arbetet besked om ett annat ras vid Ballangen. Precis när de kommer fram går ännu ett ras.

– Både polisen och räddningstjänsten ser att de står mitt i riktningen för det nya raset. Det var bara och hoppa i bilarna och komma sig ut, säger polisens operationsledare Bo Ivar Nilsson till NRK.

Krisgruppen i Narviks kommun har suttit i möten under tisdagsförmiddagen.