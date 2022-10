Tetiana och Anna från Odessa är peppade på en karriär vid nya stålverket i Boden

Många fler än man först trodde hade anmält sig till informationsträffen som stålverket höll under torsdagen. Och därför planerar bolaget nu in ytterligare två träffar för engelsktalande arbetssökande. Ukrainskan Anna Rehabohlist från var en av dem som var på plats idag och hon känner sig redo för att påbörja sin resa in i stålindustrin.

Glada och tacksamma

– Jag är så glad och tacksam för att den här möjligheten erbjuds, säger hon.

Även Tetiana Vainikainen var glad över att bolaget också riktar sig till engelsktalande arbetssökande.

– Jag arbetade som danslärare och hade en egen studio i Odessa i Ukraina men jag är beredd att omskola mig till någon av de tjänster som kommer finnas vid bolaget, säger hon.

I videon berättar kvinnorna från Ukraina varför jobbmöjligheterna vid det nya stålverket lockar.