Tre män häktade för kidnappning i Luleå

Det var under onsdagen som polisen larmades om den misstänkta kidnappningen i Luleå. Efter inre och yttre spaning slog de till mot en lägenhet där offret hittade. I samband med tillslaget greps fyra personer, tre män och en kvinna.



Under fredagen häktades de tre männen på sannolika skäl misstänkta för grov misshandel och olaga frihetsberövande.

Kvinnan hördes under fredagen och efter det har misstankar försvagats och kvinnan släppts.



Alla tre misstänkta nekar till brott.