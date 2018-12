Larmet om olyckan, som inträffade på Mellanvägen, kom in till SOS vid 05.20-tiden. Enligt uppgifter ska den ena bilföraren ha kört in i den andra bilen. Under räddningsarbetet var vägen helt avstängd och åtminstone en av bilarna har fått bärgas från platsen.

Båda förarna åkte ambulans till sjukhus men det finns inga uppgifter om skadeläget.