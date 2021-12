Vaccinering för 50+ startar på torsdag

Enligt henne är det enklast för personer att boka in sig via 1177 för sitt vaccinationsbesök men för de som inte har möjlighet att boka via nätet finns det fortfarande möjlighet att ringa och boka tid.

– Det finns även fortsatt möjlighet att besöka drop in mottagningen, säger Pia Näsvall.

Måste gått sex månader från andra dostillfället

Hon menar att det är viktigt för den som bokat tid för vaccinering att det ska ha gått sex månader mellan den tredje och den andra dosen.

– Det gör att det blir en liknande vaccinationsordning som när den andra dosen gavs, säger hon.

Tidigarelagd vaccinering för 50+

Region Norrbotten har tidigare uppgett att det inte såg ut som att vaccineringen för kategorin 50+ skulle startat förrän i början av det nya året, något som nu kunnat tidigareläggas med närmare en månad.

–Man vill inte lova mer än vad man kan. Ni ser vi att vi har både möjlighet och kapacitet att göra det tidigare och det är också något som Folkhälsomyndigheten vill att vi ska göra så fort som möjligt, säger Pia Näsvall.

Vaccinationen har även öppet för personer som befinner sig i riskgrupp ned till 18 år.