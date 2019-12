– Jag tycker man ska se på hiv som vilken annan kronisk sjukdom som helst, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare vid Region Norrbotten. Foto: SVT

Världsaidsdagen: ”Hiv är som vilken annan kronisk sjukdom som helst”

I Norrbotten har drygt 130 personer hiv. Hur det är att leva med infektionen uppmärksammas under Världsaidsdagen som pågår under söndagen.

– I år har vi fått 16 nya hiv fall i länet och det är ungefär ett snitt av antalet fall vi brukar få rapporterade under ett år, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare vid Region Norrbotten.

Att få hiv är inte längre en dödsdom. Tack vare effektiva mediciner kan den som har hiv leva ett långt liv utan risk att överföra infektionen sexuellt till någon annan. ”Kan jämföras med diabetes” – Jag tycker man ska se på hiv som vilken annan kronisk sjukdom som helst, till exempel diabetes. Liksom diabetes kräver hiv kontinuerlig behandling och man måste sköta sin medicinering. Gör man det så lever man lika länge som alla andra, säger Anders Nystedt. Vill avdramatisera I Piteå uppmärksammas Världsaidsdagen genom ett samarbete mellan RFSL Piteå Älvdal och Noaks Ark Norra Norrland och Anders Nystedt kommer att berätta om hiv i Norrbotten. Han tycker det är viktigt att minska rädslan för hiv. – Fortfarande finns det smittade som inte vågar berätta för sin omgivning för att de inte vet vilka reaktioner de får. Men med rätt medicinering så smittar du ingen annan. Du kan ha ett samliv och skaffa barn – ja, leva precis som vem som helst, utan att infektionen drabbar dem du lever med, säger Anders Nystedt. HIV HIV Visa Av landets cirka 8 000 hiv-positiva finns nästan hälften i Stockholmsregionen, 3 800 personer.​ Varje år nydiagnostiseras cirka 450 svenskar med hiv.​ Cirka 90 procent av de nysmittade har fått sin hiv utomlands.​ 97 procent av alla kända svenska bärare är medicinerade så att de är helt smittfria.​ Medicineringen medför att de hiv-positiva har nästan samma livslängd som andra.​ Det är en minskad skillnad för hiv-positivas arbetslöshet och långtidsarbetslöshet jämfört med andra.​ Cirka 800 svenskar bär hiv utan att veta om det och är mycket smittsamma.​ När hiv-bärarna åldras drabbas de i högre grad av sjukdomar.​ Dela Dela

