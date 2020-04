Varning för stor lavinfara i fjällen

Under onsdagen väntas mycket hårda vindar, upp till storm, och snöfall vilket ökar lavinfaran. Stor fara är den näst allvarligaste varningen på en femgradig skala. Det är i branta sluttningar i fjällen, samt i områden direkt nedanför branta sluttningar, som faran är störst.

– Mest utsatt är sluttningar som lutar åt öster eller åt norr. Vindriktningen gör att mycket drevsnö samlas där. Eventuella utomhusaktiviteter planeras bäst till flackare områden i lägre terräng, med gott avstånd till närliggande branta sluttningar, säger Petter Palmgren vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst i ett pressmeddelande.

Flera varningar i Norrbottens län

SMHI har även utfärdat två klass 1-varningar för mycket hårda vindbyar i Norrbottens inland och mycket hård vind med nederbörd i norra Lapplandsfjällen. Det finns även en klass 1-varning för kuling i Bottenviken som gör att det också kan bli blåsigt längst Norrbottens kustland.

I norra Lapplandsfjällen förväntas det på vissa platser bli uppemot 25 meter per sekund, alltså stormbyar i kombination med snöfall. I inlandet räknar SMHI med vindbyar på 21-24 meter per sekund. Om prognosen ändras till 25 meter per sekund eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.