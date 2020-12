Flera skolstängningar i Norrbotten – så är läget i din kommun

Efter att flera lärare blivit sjuka har kommunen tillsammans med smittskyddet i Norrbotten tagit beslutet att all undervisning vid skolan i Hortlax övergår till distansundervisning. För två veckor sedan stängdes Strömnäs skola på grund av för stor personalfrånvaro under sex skoldagar. – När vi nu har öppnat upp verksamheten igen har det varit lugnt så det kändes som helt rätt beslut, säger förvaltningschefen Malin Westling.

Även Älvsbyn beskriver situationen som pressad med hög frånvaro på en del skolenheter. Personal har lånats från olika verksamheter och skulle personalfrånvaron bli ännu högre finns det en krisplan redo. Under torsdagen låg frånvaron på knappt fem procent. – Tittar vi på förra veckan och veckan innan så låg vi på vissa verksamheter på 50-60 procent sjukfrånvaro, säger skolchefen Jan-Erik Backman.

I Arjeplog är personalfrånvaron just nu låg enligt utbildningschefen Fredrik Westerlund. De har just nu inga bekräftade fall men lite frånvaro på lärare med symtom. Ingen verksamhet har behövt stänga.

Läget är, likt många andra kommuner, ansträngt i Arvidsjaur enligt Ulrik Bylander och de håller andan till jul så all personal får återhämta sig. Ingen verksamhet inom grundskolan har behövt stänga på grund av personalbrist men gymnasieskolan stängdes en vecka som en försiktighetsåtgärd. – Med facit i hand var det väldigt bra, säger Ulrik bylander, skolchef.

Överkalix: Ingenting stängt

Sjukfrånvaron bland lärare är högre än vanligt och för några veckor sedan tvingades de nyttja alla kontakter för vikariebyten. Just nu beskrivs läget i Överkalix som stabilt och man har inte behövt stänga någon verksamhet under hela pandemin. – Nej, tack och lov. Peppar peppar. Men man får känna sig ödmjuk och säga att det är just nu stabilt, säger kommunens skolchef.