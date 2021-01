Yrkesförare stoppade på E4:an

Under förmiddagen stoppade och kontrollerade polisen två lastbilar på E4 i Råneå. De båda chaufförerna hade kört för länge utan vila, enligt de regler som finns för kör- och vilotider för chaufförer i yrkestrafik.

-De hade kört över 15 timmar vardera, säger Maria Linné, presstalesperson vid polisens regionledningscentral.

Förarna fick också 10 000 kronor vardera i böter.

Maximalt nio timmar per dag

Reglerna anger bland annat att den dagliga körtiden får vara högst 9 timmar. Man får förlänga den till 10 timmar två gånger per kalendervecka. Maximal körtid per vecka är 56 timmar. Under två på varandra följande veckor får körtiden vara maximalt 90 timmar.