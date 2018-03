Åtalas misstänkt för flera års ofredanden

Under flera års tid har mannen ofredat en kvinna han tidigare haft en relation med. Han förbjöds även att ta kontakt med kvinnan men det har inte hindrat honom från att skriva åtskilliga mejl och meddelanden via telefon och dator.

Han åtalas nu också för överträdelse av kontaktförbudet efter att han skickat ett eller flera meddelanden per dag under ett halvårs tid.

Åtalas även för ofredande

Mannen åtalas även för fyra fall av ofredanden, som var och ett pågått under en längre tid sedan 2014.

Under 2016 började mannen även skicka nedvärderande och kränkande meddelanden till en domare vid Örebro tingsrätt. Meddelandena, som är nästan 40 till antalet, skickades till rådmannens privata facebook-konto och via e-post under flera månader. Enligt åtalet ska de ha skickats för att hämnas på rådmannen med anledningen av en dom han meddelat i sitt jobb.

Den misstänkte mannen förnekar brott.