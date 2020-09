Kommunens uppgifter: Ingen ökning av barn i gängkriminalitet i Askersund

I en TT-artikel, som publicerades på svt.se/orebro igår, söndag uppges Askersund vara en av de kommuner som ser ett ökat antal orosanmälningar om barn och unga, som misstänks vara inblandade i gängrelaterad kriminalitet.

Men när SVT Nyheter Örebro ringer socialtförvaltningen i Askersund blir enhetschefen Johan Prabin förvånad över uppgiften att Askersund listas som en av de kommuner som ser en sådan ökning.

– Vi har svarat på TT:s undersökning, men det måste ha blivit fel någonstans. Vi ser ett ökat antal orosanmälningar de senaste åren, men inte kopplat till gängkriminalitet.

Vad handlar det om då?

– Det är barn som är ute sent på kvällarna och vi får också in fler anmälningar om barn som far illa i hemmet. Men vi känner inte igen bilden av att det finns kopplingar till gängkriminalitet, vi har inte kännedom om att det skulle vara så, säger Johan Prabin.