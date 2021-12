Var åttonde jobb inom besöksnäringen borta i Örebro län under pandemin

– Många är förtvivlade, säger Sara Andersson som är Visitas regionansvariga för Mellansverige.

Just nu står besöksnäringen inför nya stora svårigheter när julborden bokas av på löpande band. Enbart julborden svarar för intäkter på runt tre miljarder kronor per år i branschen på riksnivå.

– Det är tusentals avbokningar nu, säger Sara Andersson.

Kräver åtgärder

Visita vänder sig nu till politikerna för att deras medlemsföretag ska få hjälp. Under fredagen möter de politiker i Örebro.

– Det finns ju inte något förbud mot att gå på julbord. Informationen har blivit missvisande, inte minst när regioner och kommuner går i bräschen för att boka av julborden. Kräv hellre vaccinpass än att stänga ner, säger Sara Andersson på Visita.

Nu vill Visita se fler satsningar som ska hjälpa branschen att komma på fötter. Det handlar bland annat om sänkt restaurangmoms, sänkta arbetsavgifter för unga och ett stopp för kommunala avgifter.

– Det måste komma ett stöd till branschen nu. Och ett tydligt besked från Folkhälsomyndigheten om att det inte är farligt att gå på restaurang, säger Sara Andersson.

Bara en restauranggren ökar

Alla typer av restauranger utom en har drabbats av kraftiga försäljningstapp under pandemin. Den enda branschgrenen som ökade under förra året var snabbmaten. Där var ökningen en procent. Störst tapp har hotellrestaurangerna haft. De minskade med 59 procent under samma period, visar Visitas statistik.