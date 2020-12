Bilist fick bilen sönderslagen av gäng

Det var strax före klockan ett under natten som polisen fick larm om att ett gäng på fyra, fem personer ska ha slagit och sparkat på bilar. Därefter kommer ett larm från en bilist.

– Han kommer körande och ser att ett gäng står på vägen framför. De går fram till bilen och slår med någon form av spadar på den så att framrutan går sönder. Sedan kör han därifrån och personerna ska inte ha stått i vägen eller hindrat honom, säger Christina Hallin, presstalesperson på polisen.

Ovanlig händelse

Vandalisering av bilar är hyfsat vanligt förekommande, men att personer går fram till en bil i rörelse är ovanligt.

– Jag kan inte påminna mig om att jag rapporterat om det tidigare, så det är nog inte så vanligt. Däremot att man kastar saker från broar på bilar som passerar under sker titt som tätt, men inte att de är på samma väg, säger Christina Hallin.

Ingen misstänkt

Det finns i nuläget ingen klar bild av vilka personerna är, eller i vilken ålder de är. Än så länge har det kommit in larm om sammanlagt fyra skadade bilar, men det kan komma in fler under dagen menar Hallin. Polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse.