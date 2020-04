18 stycken deltidsbrandmän utbildas nu för att kunna rycka in som ambulansförare och de har blivit tillfrågade just för att de redan är vana att arbeta under press.

– Det de behöver lära sig är att köra mjukt. Det är skillnad på att köra en brandbil där passagerarna är friska och köra en ambulans med väldigt sjuka personer, säger Andreas Norling.