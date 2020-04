Under tiden arbetet med etapp 2 pågår kommer biltrafiken att ledas om till den södergården sidan av Hertig Karl Allé via en överfart. Eftersom det är dubbelriktad trafik på den sidan, kommer samtidigt cykelbanan vara avstängd under perioden. Trottoaren är öppen som vanligt.

Arbetet med etapp 2 beräknas pågå under en månad, efter det återstår två etapper. Bussresenärer kommer under denna period få kliva på och av bussen från en tillfällig busshållsplats vid mittrefugen vid Karlaparken.