Byte av vattenledningar i Örebro ger trafikstörningar

Arbetet görs för att undvika akuta läckor på vattenledningen som försörjer en bensinmack i området och kommer att utföras i etapper uppger kommunen. Dalbygatan kommer periodvis att vara avstängd under perioden.

– Vi gör det här för att undvika läckor. Det är en gammal ledning som behöver bytas. Samtidigt passar vi på att åtgärda spillvattenledningen som har ett bakfall i området som annars kan innebära stopp i avloppsnätet, säger Ulrika Svensson, projektledare på Örebro kommun.

Trafiken leds om

Även dagvattenledningen kommer att åtgärdas. Trafiken kommer att ledas om under arbetet. Biltrafiken leds om via Östra Bangatan, Hovstavägen, Norrängsvägen och Längbrogatan. Gång- och cykeltrafiken kommer att hänvisas till Dalbygatans norra sida.

– Det är mycket trafik på den gatan och det kommer innebära ökad belastning på andra gator i området under arbetet, säger Ulrika Svensson.

Stökigare mot slutet

Verksamheterna i området kommer att ha öppet som vanligt. Preliminärt skall arbetet vara klart den 19 december.

– Sen vet man aldrig. Det kan hända saker under arbetets gång. Just nu är det inte så stor påverkan, men det kommer att bli lite stökigare under andra halvan av november och i december när vi jobbat oss upp mot Östra Bangatan, säger Ulrika Svensson.