Central Örebrogata får mumintema i sommar

Mumins 75-års jubileum och en kampanj som syftar till att samla in pengar för att skydda Östersjön invigdes idag i Örebro. Under tre veckor kommer temat på Drottninggatan i Örebro vara just mumin.

Enligt Stina Storm, vd för City Örebro, vill man skapa ett arrangemang som lockar barnfamiljer som inte har möjlighet att resa till någon annan plats i sommar. – Vi tänker att kan vi göra en aktivitet utefter en hel gata i flera verksamheter som står tomma så är ju det bra. Dela på Facebook Dela på Twitter

