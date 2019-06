Dagen efter sprängningen: Grannarna fick komma in i sina lokaler

Under natten mot onsdagen sprängdes en strippklubb på Holmen i Örebro. Idag fick företagen som ligger intill klubben komma in i sina lokaler igen.

– Idag är det business as usual, säger grannen Lina Ivarsson.

Lina Ivarssons företag har sina lokaler intill strippklubben som sprängdes. Under onsdagen var hennes lokaler avspärrade, men på kvällen fick hon komma in. – Det var bättre än förväntat. Polisen hade förberett mig på att det skulle vara förödelse. Jag var väldigt orolig för vårt lager. Det var en del glassplitter och några pangade rutor, men inte värre än så, säger Lina Ivarsson. Under dagen har hennes lokaler fått nya fönster och hon har dragit igång med de utbildningar som hon håller. – Idag är det business as usual. En strippklubb i ett industriområde tillhör inte det vanliga. Visste du om att det var det? – Ja, i alla fall sedan skyltarna kom upp, då förstod man. Sedan har jag inte tänkt så mycket på det. Jag har inte tänkt på att det kanske var kriminella som drev den. Jag har inte brytt mig så mycket om det, säger Lina Ivarsson. Dela Dela

