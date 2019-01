De ställer sig på scenen för välgörenhet

Rivhers

Har lirat i 3 år med samma medlemmar, de bytte nyligen namn till Rivhers. Med sin Alternativa Rock av atmosfärisk känsla får man en riktigt intressant upplevelse. En EP släpptes nyligen under det självbetitlade namnet ”Rivhers” som visar deras potential.

A Lethal Smile

Från samma svenska metalscen som gav oss akter som In Flames och Opeth kommer prisbelönade ”A Lethal Smile”, som under senaste åren via sin unika metal-tolkning och scenenergi som skriker blod, svett och tårar tagit metal-scenen med storm!.

Bandet har beskrivits som en upplevelse för inte bara metal-älskare, då deras tunga riff, melodiösa sinne och råa, oförglömliga energi talar till vem som helst.

STEW

Är en riktig Kraftkombo som började tidigt 2017 och började jamma. Dom tog sina influenser från sent 60 tal och 70 tals eran. Deras EP ”HOT” kom 2018 som en bomb från himlen. Med grooviga riff, heta solon och ångande sång så återkopplas man tillbaka till rockens guldålder.

Mind Motel

Skapades i det tidiga skedet av 2018. Ett gäng musiker som fann samhörighet i Psykedelisk Rock. Inte långt efter att de började så kom låtarna flödande, resultatet blev en LP kallad ”Visions”.

Deras sound är nu grundande i en retro typ av garage rock från San Fransisco stilen med de psykedeliska influenserna vilket ger en spännande ny twist i genren.

Monedula

Startade 2016 med en ambition om att leka med all sorts musik för att laga i ordning en delikat kompott av melodi och groovig musik. 2017 Släpptes första albumet som blev självbetitlat ”Monedula” Albumet var ett experiment av flera genrer, i stil med band som Lamb of God, Gojira, As i Lay Dying, Killswitch Engage samt många rockband.

Nyligen släpptes singeln INVICTUS som följs av SPIRITUAL DISASTER.

Monedula ser musik och framträdande i andra ögon. De erbjuder sin hand till er för en eldfängd upplevelse som blir svår att glömma.

Leading Light

Från Gotland bildades 2012 och spelar modern metal där brutalitet kombineras med melodiska utsvävningar. Med sitt första album ”Protect the sinner”, släppt 2014, fick de en entusiastisk beundrarskara och ett antal spelningar i Sverige och utomlands.