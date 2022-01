E20 avstängd utanför Vretstorp igen

Det är andra gången under måndagen som E20 utanför Vretstorp är avständ. Under eftermiddagen körde en bil in i ett vajerräcke vilket gjorde att vägen stängdes av.

Några timmar senare, bara 500 meter från den första olycksplatsen inträffade en ny olycka.

En personbil körde in i ett vajerräcke och åkte ner i ett dike som enligt SOS alarm ska vara 6-8 meter djupt och väldigt brant. Personen som färdades i bilen tas nu om hand av ambulans och räddningstjänst, men det finns inga rapporter om hur föraren mår.

Trafiken är avstängd i norrgående riktning.