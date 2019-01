Fullt sjå med att röja träd från länets vägar

Larmen om vägar som blockerats av nedfallna träd fortsätter att komma in under onsdagen, efter att stormen Alfrida svept in över länet.

– Det har varit fullt upp, säger vägarbetaren Robin Nordsson.

När Robin Nordsson kommer fram till trädet som ligger över väg 522 i Täby utanför Örebro har frivilliga redan börjat med att försöka dra undan den stora grenen som ligger tvärs över vägen. En av dem är Bengt Ringholm som hade vägarna förbi med sin traktor. Han är redan igång med sin motorsåg när Robin Nordsson tar sin såg och gör honom sällskap. Robin Nordsson har mycket jobb dagen efter stormen. – Fram till klockan två inatt fick vi samtal om träd, sen blev det lugnt. Men sen har det legat i med träd hela dagen i stort sett, säger Robin Nordsson. Första prioritet är att se till att vägen blir framkomlig, – Sen kommer vi vid ett senare tillfälle och plockar bort mer noggrant, berättar Robin Nordsson. Vad betyder det att få hjälp av frivilliga? – Det är bra att de hjälper till, helt klart, säger Robin Nordsson. Spela Träd ligger omkullblåsta längs flera vägar i länet. Foto: SVT Dela Dela

