Efter datorhaveriet på regionen – nu fungerar alla system igen

Efter det omfattande avbrottet under torsdagen då ett 15-tal vårdmottagningar i länet blev av med både telefoni och nätverk fungerar nu all teknik som den ska igen.

– Alla verksamheter är i drift som vanligt, säger Ewa-Lena Sjöberg, områdeschef för Närsjukvården i Örebro och södra länsdelen.

”Allt kan man inte öva”

Enligt Telia berodde det hela på en avgrävd kabel och på Region Örebro län samlar man nu in erfarenheterna för att ha bättre beredskap till nästa gång.

– Allt kan man inte öva. Nu vet vi till exempel att vi ska se över möjligheterna att koppla upp oss mot ett mobilt nät, det fungerade bara delvis under gårdagen.

Kan bli övertid för personalen

Stoppet har också genererat en del efterarbete för vårdpersonalen.

– Istället för att mata in uppgifterna i datorerna som vanligt fick man använda papper och penna så det som återstår nu är att jobba ikapp med dokumentationen. Det kan innebära en del övertid för personalen men ska inte påverka patienterna.

Som vanligt nästa vecka

Många patienter som hade inbokade besök fick boka om dem. Men det ska enligt Ewa-Lena Sjöberg inte innebära att det blir ont om tider för nya patienter framöver.

– Möjligtvis bara under den allra närmaste tiden. Under nästa vecka räknar vi med att all drift fungerar som normalt igen.