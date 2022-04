Efter pandemin – nu kan muslimer be i moskén under ramadan

Ramadan är den heligaste månaden i den muslimska kalendern och infaller en gång per år. Under ramadan fastar muslimer från soluppgång till solnedgång och de varken äter eller dricker under fastan.

Det handlar om att ge tid åt reflektion, att be och att dela goda måltider med sina nära och kära.



Källa: Förenta Nationerna.