Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Rånaren fick med sig kontanter. Foto: Philip Naskret/SVT

Efter rånvågen – Rusta inför kontantfri betalning i butik på försök

Rustabutiken på Boglundsängen i Örebro rånades under flera tillfällen hösten 2019. Nu har företaget mot bakgrund av det beslutat att sluta med all kontanthantering i butiken på försök.

– Det här införde vi igår och det kommer att pågå under tre månader på försök, berättar Fredrik Ingemarsson, försäljningschef för Rusta Sverige.

I samband med rånen mot Rustabutiken på Boglundsängen i Örebro kom förövarna över en okänd summa pengar vid varje tillfälle. Nu har varuhuskedjan beslutat att på försök sluta med kontanthanteringen i butiken. – Det här införde vi igår och det kommer att pågå under tre månader på försök, berättar Fredrik Ingemarsson, försäljningschef för Rusta Sverige. Färre betalar kontant Han berättar att kontant betalning i butiken sker vid allt färre tillfällen och motsvarar idag ungefär 10 procent av betalningarna. Mot bakgrund av det vill kedjan i pilottestet utvärdera säkerhetsaspekten och ha det som grund för framtida beslut. – Personalen är oerhört positiva till det här. Vi kommer att utvärdera säkerhetsaspekten och höra vad kunder och personal har att säga, berättar Ingemarsson. Facket tar emot beskedet med dubbla känslor. – Det är jättetrist att vi har den utvecklingen, säger Malin Bergvall, ombudsman för Handels i Örebro län. Ny företeelse Enligt Handels är det en ny företeelse att den kontantfri hantering berör den typen av butiker. – Det är ganska ovanligt. Framförallt för dagligvaruhandeln. Vi vet att det finns i vissa branscher hos frisörer till exempel. De vi vet här i stan är Willys och Rusta på Boglundsängen. Säkerhet för anställda Hon tror att det kommer att bli ett allt vanligare sätt för butiker för att undvika rånrisken. – Om utvecklingen fortsätter så kan det nog bli så. Det här handlar ju om säkerheten för de som jobbar i butikerna. Jag kan inte se vilka andra åtgärder man skulle kunna vidta, säger Malin Bergvall. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!