Efter rasistiska trakasserier mot elev – DO kräver svar från skolan

I den anmälan som gjorts till Diskrimineringsombudsmannen, DO, framgår det att de rasistiska uttalandena har pågått så länge och så ofta att anmälaren anser att det blivit en normalisering kring dem.

”Det har nu gått så långt att det blivit en normalisering av dessa kränkningar i klassrummet, det vill säga ingen reagerar på dessa kränkningar”, står det i anmälan.

Trakasserierna är riktade mot en specifik elev, och uttalas av en annan elev. Den utsatta eleven har bland annat blivit kallad blatte, jävla arab och fått höra saker som ”var inte en sån jävla jude”.

Även personal utsatta

Nu har kränkningarna även riktats mot två ur personalen på den aktuella skolan. Ord som ”nugger” och ”jävla asiat” nämns i anmälan till DO som exempel på sådant eleven sagt till de två anställda på skolan.

DO kräver svar från skolan

Nu har DO beslutat att göra en så kallad tillsyn, och har därför begärt in uppgifter om kränkningarna från skolan. DO vill bland annat veta om och när skolans personal fått kännedom om kränkningarna, vad som gjorts åt det och om åtgärderna följts upp.

DO understryker också att skolan är skyldiga att utreda trakasserier och kränkningar av den här typen. Skolan har nu fram till månadsskiftet på sig att tillmötesgå DO:s begäran.