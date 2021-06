Elever om den stundande studenten: ”Svårt att hålla motivationen uppe”

Hör hur några ungdomar ser på studentdagen och livet efter i klippet ovan.

Tar ett sabbatsår

Zandra Lindén Foto: Sophie Olsson Rahlén /SVT

Zandra Lindén planerar för ett sabbatsår med jobb och resor om det är möjligt. Hon tänker börja på universitetet nästa år om pandemin är över.

– Annars skjuter jag på det för jag vill ha en ordentlig start med nollning och lära känna klassen, säger hon.

”Sökt några kurser”

Wilma Lindberg Foto: Sophie Olsson Rahlén /SVT

Wilma Lindberg är taggad inför sommaren och har fått jobb på ett boende för dementa.

– Sen vet jag inte, har sökt några kurser på universitetet och får se om jag kommer in.

”Hamnat efter i skolan”

Elsa Östergren Foto: Sophie Olsson Rahlén/SVT

Till en början påverkades Elsa Östergren inte så mycket av distansstudierna. Skolan flöt på utan problem men de senaste månaderna har hon mått sämre.

– På grund av stress för att jag har hamnat efter i skolan och suttit isolerad utan att träffa människor, säger hon.

Reflekterar inte över framtiden

Filip Johansson Foto: Sophie Olsson Rahlén /SVT

Filip Johanssons plan att läsa vidare direkt efter studenten har förstärkts på grund av reserestriktionerna under pandemin. Framtiden är sällan något han reflekterar över.

– Men jag är hoppfull om att pandemin övergår i en endemi och att vardagen återgår till det normala.

”Svårt att hålla motivationen uppe”

Ida Åberg Foto: Sophie Olsson Rahlén /SVT

Pandemin innebär ändrade planer för Ida Åberg, hon börjar plugga i höst istället för att resa runt i Europa. Hon tycker inte att framtiden känns något vidare med tanke på miljöhotet och pandemin. Hon tycker det är tråkigt att studenten blir annorlunda.

– Studenten har varit en drivkraft sedan högstadiet så det har varit svårt att hålla motivationen uppe det senaste året när man inte haft en aning om studentdagen ens skulle bli av.

”Läsa kurser som är roliga”

Ellen Örtstam Foto: Sophie Olsson Rahlén/SVT

Ellen Örtstam ska plugga istället för att jobba som hon först tänkt då det är svårt att få tag på jobb.

– Jag ska läsa kurser som är roliga, i höst blir det praktisk filosofi i Uppsala. Sen ska jag plugga på ”riktigt”. Jag är nog ganska hoppfull inför framtiden, jag tror att det kommer att bli bra, säger hon.

Ska bli sjuksköterska

Kajsa Holmström Foto: Sophie Olsson Rahlén /SVT

Det blir studier till sjuksköterska i Örebro i höst istället för att resa och se världen. Distansstudierna har påverkat prestationerna i skolan och Kajsa Holmström har skjutit upp många arbeten till sista sekund. Betygen har blivit sämre.

– Inte jättemycket men tillräckligt mycket så att det påverkar universitetsval och vidarestudier, säger hon.

Klimatkrisen oroar

Märta Jansson Foto: Sophie Olsson Rahlén /SVT

Märta Jansson har alltid gillat att vara själv och varken mående eller skolprestationerna har påverkats så mycket av distansstudierna. Hon ser både ljust och mörkt på framtiden.

– Jag tror att jag kommer få ett bra liv men det känns som att klyftorna mellan olika grupper ökar och klimatkrisen gör inte heller att min syn på framtiden blir bättre.

”Börjat tveka på mina kunskaper”

Astrid Sjöström Foto: Sophie Olsson Rahlén/SVT

Astrid Sjöström som brukar beskrivas som en lugn person har aldrig varit så stressad som under pandemin. Hon tycker det har varit tufft med distansstudier och har lämnat in många uppgifter sent.

– Jag har börjat tveka på mina kunskaper när det gäller skolan. Jag gillar inte heller att visa mig svag och okunnig vilket jag har varit detta år.