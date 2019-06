Vid 12.20 i dag anhölls mannen misstänkt för våldtäkten i Nora. Mannen hämtades in till förhör tidigare under tisdagen. Han har fått en försvarare tilldelad sig och enligt polisen kommer fler förhör hållas under eftermiddagen.

– Det handlar det inte om en överfallsvåldtäkt, säger polisens presstalesperson Christina Hallin.

Känner offret och gärningsmannen varandra?

– Det vill jag inte kommentera.

Kvinnan är inte allvarligt fysiskt skadad.