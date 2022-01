Färre vårdas för covid-19 – vården ändå hårt pressad

Enligt Payam Ceghafi ser antalet patienter som vårdas för covid-19 ut att minska just nu. För personalen är situationen dock fortsatt pressad. Foto: SVT

På USÖ märker man just nu en liten minskning i antalet patienter som måste vårdas på sjukhus för covid-19. Dessutom är patienterna mindre sjuka än vid tidigare vågor. Trots det är vården under hårdare press än någonsin under pandemin.