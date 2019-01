Här är beskedet till drabbade hyresgäster – åtgärder vidtas

Under nyårsdagen har SVT Nyheter Örebro pratat med hyresgäster som säger att det fortfarande är kallt i sina lägenheter

– Vi har fått upp värmen där vi har våra inköpta värmeelement. Men där vi inte har värmeelement är det nu 16 grader, säger David Borgemo.

Som värst hade han 14 grader i sin lägenhet.

Även Marta Rooth väntar fortfarande på att få värmen tillbaka. Hon är härdad vid det här laget.

– Det har varit problem från och till i två års tid, menar hon.

Fastighetsbolaget jobbar på lösning

Victoria Park beklagar att hyresgäster drabbats under jul och nyår.

– Under morgondagen kommer vi ha möte med Eon för att komma fram till ett långsiktigt åtgärdspaket så att liknande saker inte inträffar framgent. Givetvis byter vi pumpar om det behövs. Vi beklagar att detta inträffat och att problemen delvis fortskrider, säger Ola Svensson, fastighetschef på Victoria Park.

Gav inte effekt

Att lufta värmesystemet gav inte full effekt under måndagseftermiddagen. Eons regionchef Björn Persson meddelade under nyårsafton att man tillsammans med fastighetsbolaget behöver gå till botten med det här och att värmesystemet sannolikt läckt under lång tid. Därför kan det bland annat bli aktuellt att lufta varje element.