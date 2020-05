Fem personer åtalas efter tortyrliknande misshandel

Bland de åtalade är två kvinnor och tre män i åldrarna 21 till 38 år. Samtliga fem åtalas för olaga frihetsberövande och grov misshandel. Misshandeln ska bland annat bestått i att offret fått slag i ansiktet, blivit huggen med kniv i skinkan, duschad med kallt vatten, bränd på ryggen och strypt medvetslös.

Skuld tros vara motivet

Enligt åtalet har misshandeln pågått under en längre tid under tortyrliknande former. Motivet till dådet tros vara att offret hade en skuld till någon av de åtalade.

I åklagarens bevisning ingår bland annat film och fotografier som de åtalade ska ha tagit, de åtalades blodfläckade kläder samt rep och verktyg som ska ha använts under misshandeln.

Rättegångsförhandlingarna väntas pågå i tre dagar.