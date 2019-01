I hotellfoajén, matsal och hotellrum – överallt spelas det på Folk at Heart. Foto: SVT Visa alla (5)

Festivalen där publiken delar hotellrum med artisterna

För sjätte året i rad genomförs musikfestivalen Folk at Heart i Örebro. En festival där artister, publik och arrangörer träffas och trivs under osedvanligt avslappande former.

Folk at Heart är musikfestivalen som inte riktigt liknar någon annan. Hit kommer artister för att spela och träffa sin publik under intimare former än vad som kanske är vanligt. Och alla är välkomna. Cornelia Bjurström är en av årets arrangörer av Folk at Heart. Foto: Åsa Svennebäck / SVT – Den som vill vara med mejlar oss och i år har vi ett 90-tal band och artister som avlöser varandra, förklarar Cornelia Bjurström som är en av arrangörerna. Flyttar in på hotellrum Formen för de olika spelningarna är också annorlunda. – Alla spelningar är på Scandic Grand Hotel. En del spelningar sker på scener i foajen eller i större lokaler men efter 23:00 flyttar vi in artisterna i hotellrum. I ett 15-tal rum kan sedan publiken kika in och sitta en stund – eller klämma in sig - för att lyssna på dem som spelar. – Det blir en himla mysig stämning, konstaterar Cornelia som också är en av årets artister. Det blir ett helt annat band mellan artister och publik. Mer som att man hänger tillsammans och umgås. Unik möjlighet Men det är inte bara artister och publik som möts. Till festivalen bjuds också flera musikarrangörer in vilket också ger en unik möjlighet för artister och arrangörer att mingla tillsammans. – Jag fick själv en spelning förra året på det sättet och det är det här som festivalen går ut på. Det kostar inget att vara med men man får inte heller något gage. Det är istället en så kallad show-casefestival där man förhoppningsvis knyter nya kontakter. Mer om Folk at Heart Mer om Folk at Heart Visa Ett 90-tal band och artister har anmält sig till årets upplaga av Folk at Heart

De spelar på sju olika kvällsscener på Scandi Grand i Örebro och dessutom i 14 av hotellrummen

”Folk” innefattar ett bredare begrepp och innefattar all slags musik med folkliga rötter – som går att spela akustiskt

På festvalen finns också möjlighet att delta i workshops och gå på föreläsningar

Bland årets föreläsare finns bland andra Exa Eastwood som delar med sig tips kring låtskrivande och musikbranschen från sin långa karriär

