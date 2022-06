Flera sönderslagna bilar på väster i natt – två personer gripna

Vid 8-tiden på onsdagsmorgonen kom larm in om ett bilinbrott på väster. Kort därefter kunde polisen gripa en man i 35-årsåldern och en kvinna som är par år äldre, som anmälaren anträffat bärandes på gods från dennes bil.

De båda personerna är nu misstänkta för stöld.

Flera bilar sönderslagna

Under natten har ett flertal bilar i närheten av Stjärnhusen i Rosta fått sin fönsterrutor sönderslagna. Hur många bilar det rör sig om är i nuläget oklart.

– Jag vet inte i nuläget, vi har inte fått in alla anmälningar i systemet och det kan ju också komma in fler anmälningar under dagen, säger polisens presstalesperson Mats Öhman.