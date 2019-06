Flera år kvar innan Svartåns vatten skyddas

– Det är många olika målkonflikter, till exempel rent vatten kontra jordbrukets möjligheter att bedriva sin verksamhet, säger Ullis Sandberg, socialdemokratiskt kommunalråd i Örebro.

Oklart när Svartån får sitt skydd

Det är ett detaljerat underlag som krävs för att ett vattenskyddsområde ska gå igenom, eftersom reglerna inskränker på markrätten. Det är normalt att det tar tio år att få ett sådant område på plats.

Men i Örebro har det nu gått 15 år, och enligt kommunens egen vattenplan skulle skyddet varit på plats senast 2015.

Är det inte bråttom att skydda Svartån eftersom det är det enda vatten vi har?

– Det är ju inte helt oskyddat och det finns åtgärder som görs. Men det är klart att med ett vattenskyddsområde för hela Svartån så blir det ett starkare skydd för vad man får och inte får göra närmast vattnet, säger Lindsay Gateman på Länsstyrelsen i Örebro län.

Ansökan fick kritik

Längs Svartån ligger bördig åkermark och lantbrukarna i Lekeberg och Örebro har under årens lopp bjudits in i processen. 2016 tyckte Örebro kommun att man hittat en bra kompromiss. Ett förslag på ansökan om vattenskyddsområde skickades in till Länsstyrelsen 2017. Men det hade brister, ansåg myndigheten.

– Vi har ett stort ansvar att se till att underlaget är ordentligt gjort. Från Örebro behöver vi ha en tydligare motivering till deras riskbedömning och konsekvensanalyser. Föreskrifterna ska ge ett tillräckligt skydd för vattnet, men avstånden ska inte vara längre än nödvändigt, säger Lindsay Gateman.

Kompletterande underlag

Arbetet med att svara på Länsstyrelsens frågor är igång och förväntas vara klart till hösten. Kommunen hoppas på att få fram ett underlag som både ger ett skydd för vattnet och ger lantbrukarna förutsättningar att fortsätta bedriva jordbruk.

– Vi har en konsult från Sveko som ska hjälpa oss med utredningar. Det är samma konsult som tidigare och det känns bra. I det här skedet kommer vi inte samtala med lantbrukarna, men i den politiska processen som kommer senare är det naturligt att ha en dialog med dem, säger Ullis Sandberg (S).

När tror du att Svartån är skyddad?

– Det är jättesvårt att säga, men inom den här mandatperioden hoppas jag att det är klart.