Flera brott utreds i samband med valdagen

Inför och under valet har polisen arbetat riktat för att utreda hat och demokratibrott. Minst sju anmälningar kom in under valdagen om misstänkta brott som kan ha skett i syfte att påverka valet.

– Alla anmälningar vill vi utreda och lagföra gärningsmän för, men det är klart att det är i viss mån ett väldigt allvarligt brott i och med att det är hat- och demokratibrott, säger Henrik Dahlström vi polisen i Örebro.

Inom polisen finns en särskild organisation för att hantera de brott som kommit in.

– Det är för att säkerställa att vi har rätt kompetens att utreda de här brotten.