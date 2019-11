Flera bilinbrott i Örebro – polisen räknar med fler anmälningar:”Internationella ligor”

Under morgonen har polisen genomfört två tekniskaundersökningar, men flera fall har anmälts, och de räknar med att få in ännu fler under dagen.

– Man går in i bilarna genom att krossa en ruta och tar sedan krockudde, elektronisk utrustning och gpsenheter, säger Stefan Wickberg, polisenspresstalesperson.

Känt sedan tidigare

– Denna form av inbrott i inte minst Bmw bilar är känd sedan tidigare och kopplas ihop med organiserad gränsöverskridande brottslighet, berättar Wickberg.

– Det är internationella ligor som gör det här, och återkommer. Vi tycker oss kunna se att de kommer tillbaka, ungefär sex månader efter.

Just den här gången är det Örebro som drabbats men den här typen av brottslighet vet vi erfarenhetsmässigt brukar förflytta sig från det ena området till det andra.

Och enligt försäkringsbolag kan kostnader för att laga en bil som blivit utsatt för den här typen av inbrott nå upp mot 175 000 kronor per bil.