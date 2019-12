Stöldvåg i västra Örebro

Idrottsvägen 04.00

Väktare upptäcker att rutor krossats på flera fordon på ett inhägnat företagsområde i Örnsro, Örebro. Vid inbrottet stjäls en vit lätt lastbil.

Prinsgatan 06.30

En anmälare ringer och berättar att två personer är i full färd med att stjäla en motorcykel. När polisen kommer till platsen står motorcykeln kvar men de misstänkta gärningspersonerna har lämnat.

När polisen kommer i kontakt med motorcykelns ägare visar det sig att den stulits från ett garage på Hertig Karls allé och sedan rullats till Prinsgatan.

Lertagsgatan 06.50

Den boende upptäcker att en man försöker stjäla två datorer från lägenheten som ligger på markplan. När gärningsmannen upptäcks lämnar han de två datorerna men får med sig en mobiltelefon.

När tjuven hade försvunnit inser den boende att mannen tagit sig in genom ett fönster.

Enligt vittnesuppgifter till polisen var mannen mellan 145 och 155 centimeter lång.

Gräsgatan 08.00

En man tar sig in på ett boende där dörrarna är olåsta. Han går in i en av lägenheterna i boendet och tar mediciner ur ett skåp. Mannen går även in i en annan lägenhet och stjäl en klocka och en plånbok.

Enligt vittnesuppgifter är mannen 165 centimeter lång och bär mustach.

Karlsgatan 09.13

Det ringer på dörren hos en kvinna i 90-årsåldern. En yngre man i skinnjacka tränger sig in lägenheten och sliter av kvinnans två halsband innan han springer från platsen.

Vittnen har hört hur kvinnan skrek, men ingen såg gärningsmannen eller var han tog vägen.

Lertagsgatan 09.41, rån

En matbutik i Markbacken rånas på cigaretter och lotter. Läs mer om rånet här.

Ännu har polisen ingen misstänkt för någon av händelserna.